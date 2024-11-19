Власти Ярославля запретили иностранные слова на вывесках
Власти Ярославля запретили использовать на уличных вывесках иностранные слова. Соответствующее постановление подписал глава города Артём Молчанов.
«Запрещается использование в текстах (надписях), являющихся содержанием информационных конструкций, иностранных слов и выражений», - говорится в документе.
Согласно постановлению, запрет не распространяется на зарегистрированные товарные знаки и случаи, предусмотренные международными договорами.
Ранее российский ритейлер «Леруа Мерлен» начал менять вывески магазинов и фасадные конструкции. Это связано с тем, что сеть магазинов решила продолжить работу под названием «Лемана ПРО», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru