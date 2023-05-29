Власти Якутии вызывали дожди для профилактики лесных пожаров по поручению Путина

В Якутии впервые попытались привлечь авиатехнику к вызову осадков для профилактики природных пожаров в прошлом году, эксперимент успешно себя зарекомендовал. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщил портал Lenta.ru. Стороны затронули социально-экономическую ситуацию в регионе и проекты в сфере промышленности и информационных технологий.

Ситуация с природными пожарами в России стабилизировалась

Николаев подчеркнул, что нововведение серьезно облегчило жизнь населению Якутии в мае и июне 2022 года. Глава региона заявил, что 2023 год также будет непростым. По его словам, властям пришлось привлекать дополнительные силы для борьбы с лесными пожарами.

Ранее глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что весенний пик лесных пожаров пройден, площади возгораний сопоставимы с 2022 годом, однако летний пик еще впереди. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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