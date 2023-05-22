Ситуация с природными пожарами в России стабилизировалась

К тушению возгораний привлечено свыше 1,2 тыс. человек и 260 единиц техники, применялась также авиация. В МЧС отметили, что потушено более 10,1 тыс. техногенных пожаров. Спасены были более 900 человек, эвакуированы более 5 тысяч жителей.

Ранее глава МЧС Александр Куренков сообщал, что обстановка с природными пожарами остается сложной. В мае в Курганской области в результате природных пожаров погиб 21 человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



