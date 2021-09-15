Власти увеличат число зрителей на спортивных мероприятиях в России

Власти увеличат количество посетителей спортивных мероприятий в стране. Для этого разрабатываются специальные алгоритмы. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает "Говорит Москва".

По ее словам, если у человека есть иммунитет, значит он может посещать такие мероприятия. "Иммунитет — это когда человек переболел или привился", — уточнила Попова.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о логике введения и отмены ограничений из-за пандемии.


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ФОТО: Алексей Филиппов РИА Новости
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