Власти увеличат число зрителей на спортивных мероприятиях в России
15 сентября 202115:32
Власти увеличат количество посетителей спортивных мероприятий в стране. Для этого разрабатываются специальные алгоритмы. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает "Говорит Москва".
По ее словам, если у человека есть иммунитет, значит он может посещать такие мероприятия. "Иммунитет — это когда человек переболел или привился", — уточнила Попова.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о логике введения и отмены ограничений из-за пандемии.
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15 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru