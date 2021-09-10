Собянин рассказал о логике введения и отмены ограничений из-за пандемии

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своём персональном сайте рассказал, как принимаются решения по коронавирусным ограничениям.

По его словам, в период пандемии было мобилизовано все столичное здравоохранение: организованы тысячи новых коек, обеспечено амбулаторное бесплатное лечение, налажена работа скорой помощи и центров в поликлиниках.

Собянин подчеркнул, что все меры по предотвращению распространения коронавируса должны быть сбалансированы, и они вводятся именно исходя из ситуации, а не из-за политических мотивов.

Мэр подчеркнул, что главная задача в пандемию - обеспечить людей медицинской помощью, даже если речь идет о пике заболеваемости, а также дать возможность городу нормально функционировать.

