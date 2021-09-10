Собянин рассказал о логике введения и отмены ограничений из-за пандемии
Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своём персональном сайте рассказал, как принимаются решения по коронавирусным ограничениям.
По его словам, в период пандемии было мобилизовано все столичное здравоохранение: организованы тысячи новых коек, обеспечено амбулаторное бесплатное лечение, налажена работа скорой помощи и центров в поликлиниках.
Собянин подчеркнул, что все меры по предотвращению распространения коронавируса должны быть сбалансированы, и они вводятся именно исходя из ситуации, а не из-за политических мотивов.
Мэр подчеркнул, что главная задача в пандемию - обеспечить людей медицинской помощью, даже если речь идет о пике заболеваемости, а также дать возможность городу нормально функционировать.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+18 341 / сут.
Умерли
191 тыс.+789 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+17 121 / сут.
- В МИД РФ вызвали посла США
- Российский журналист бросил кепку в соведущего из-за спора о футболе
- В Госдуме раскритиковали идею отменить лимит на легионеров в РПЛ
- СМИ: боевики убили брата самопровозглашенного президента Афганистана
- На родину Деда Мороза запустят поезда из Москвы
- Компания Xiaomi блокирует свои смартфоны в Крыму
- Главу МЧС Евгения Зиничева похоронили в Санкт-Петербурге
- В Африке выпал снег
- Московский марафон отменили из-за коронавируса
- Путин выступил против отмены лимита на легионеров в российском футболе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru