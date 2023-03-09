Власти Удмуртии запретили использовать беспилотники

В документк говорится, что исключение составляют беспилотники, которые в установленном порядке используют органы госвласти и подведомственные им организации.

Кроме того, запрет не распространяется на органы местного самоуправления, иные организации и физлиц, работающих по договору с органами госвласти, а также органами местного самоуправления.

Отмечается, что запрет на использование беспилотников будет действовать до снятия режима базовой готовности в регионе.

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