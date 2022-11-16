Спецоперацию и принятие в состав РФ новых регионов будут изучать в школе
Новый учебный курс по новейшей истории для девятых классов школ включает и специальную военную операцию, и принятие в состав Российской Федерации новых территорий. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
По его словам курс «Введение в новейшую историю» посвящен переломным событиям XX и начала XXI века, включая Великую Отечественную войну, а также, совсем недавние события.
«Да, специалисты правильно говорят, что история как наука не может оценивать текущий период, ученым нужна долгая временная дистанция. Никто с этим и не спорит. Но наши дети живут не через сто лет, а сегодня и сейчас, и школа должна дать им ответы на актуальные вопросы, предоставлять выверенную, достоверную информацию о том, что они видят собственными глазами, обсуждают друг с другом на переменах, во дворах», - сказал Кравцов на «правительственном часе» в Государственной думе.
Министр отметил, что предмет «история» входит в обязательные для изучения.
«Думаю, уважаемые коллеги, вы согласитесь, что в основе самой концепции всеобщей истории, да и в истории России, по сути, до сих пор доминирует так называемый европоцентричный подход. Пора выправить этот давно возникший перекос», - заявил Кравцов.
По его мнению, несмотря на то, что «история Европы весьма интересна и поучительна», «для наших детей в центре исторического образования, ее несущим стержнем должна стать Россия».
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в этих же целях вводится новый курс – «Россия - моя история» для старших классов, добавил министр.
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