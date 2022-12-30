Власти Тувы запретили продажу алкоголя на новогодние праздники

В сообщении говорится, что решение принято «для обеспечения общественного порядка и безопасности».

«Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в период новогодних и рождественских праздничных и выходных дней в муниципальных образованиях республики введён запрет на продажу алкоголя с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года», - отметили в пресс-службе.

В правительстве добавили, что во время новогодних каникул полиция будет проверять торговые точки в регионе на предмет продажи алкоголя.

Ранее Министерство финансов опубликовало приказ, согласно которому с 1 января 2023 года в России увеличатся минимальные цены на водку, бренди и коньяк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

