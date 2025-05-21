Власти Тульской области сообщили о временном ограничении мобильного интернета
21 мая 202516:18
В Тульской области временно ограничили мобильный интернет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
По его словам, соответствующие меры принимаются для безопасности жителей из-за продолжающихся воздушных атак.
Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал «Радиоточке НСН», что что власти могут легко отключить мобильный интернет в любом регионе, и абоненты ничего не отсудят.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru