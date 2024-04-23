Власти Таиланда согласовали 60-дневный безвизовый режим для россиян

Правительство Таиланда приняло решение о введении 60-дневного безвизового режима для россиян. Об этом сообщает газета Khaosod со ссылкой на кабинет министров.

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По данным издания, власти Таиланда согласились с предложением МИД об освобождении от виз граждан с паспортами РФ, которые посещают королевство в туристических целях, на срок до 60 дней. Безвизовый режим вступит в силу с 1 мая.

Ранее максимальный срок безвизового пребывания граждан РФ в Таиланде составлял 90 дней, меры действовали с 1 ноября 2023 года.

Между тем сервис OneTwoTrip выяснил, что Таиланд вошел в число самых популярных направлений для отдыха за границей летом 2024 года, пишут Известия. При этом наиболее востребованными у российских туристов странами оказались Италия, Турция и Франция.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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