Власти Таиланда согласовали 60-дневный безвизовый режим для россиян
Правительство Таиланда приняло решение о введении 60-дневного безвизового режима для россиян. Об этом сообщает газета Khaosod со ссылкой на кабинет министров.
По данным издания, власти Таиланда согласились с предложением МИД об освобождении от виз граждан с паспортами РФ, которые посещают королевство в туристических целях, на срок до 60 дней. Безвизовый режим вступит в силу с 1 мая.
Ранее максимальный срок безвизового пребывания граждан РФ в Таиланде составлял 90 дней, меры действовали с 1 ноября 2023 года.
Между тем сервис OneTwoTrip выяснил, что Таиланд вошел в число самых популярных направлений для отдыха за границей летом 2024 года, пишут Известия. При этом наиболее востребованными у российских туристов странами оказались Италия, Турция и Франция.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru