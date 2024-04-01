Шри-Ланка объявила о продлении бесплатного визового режима для россиян

Власти Шри-Ланки решили продлить действие пилотного проекта, в рамках которого туристы из семи стран, в том числе из России, смогут оформить бесплатную визу. Об этом сообщает ТАСС.

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Министр туризма азиатской страны Харин Фернандо заявил, что проект продлили до 30 апреля. До этой даты власти окончательно определятс с тем, нужно ли вводить такой режим на постоянной основе.

«Окончательное решение будет принято в течение следующих нескольких недель пилотного проекта», - указал Фернандо.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что введение визового режима для граждан России может быть воспринято как конфронтационный шаг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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