Шри-Ланка объявила о продлении бесплатного визового режима для россиян
Власти Шри-Ланки решили продлить действие пилотного проекта, в рамках которого туристы из семи стран, в том числе из России, смогут оформить бесплатную визу. Об этом сообщает ТАСС.
Министр туризма азиатской страны Харин Фернандо заявил, что проект продлили до 30 апреля. До этой даты власти окончательно определятс с тем, нужно ли вводить такой режим на постоянной основе.
«Окончательное решение будет принято в течение следующих нескольких недель пилотного проекта», - указал Фернандо.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что введение визового режима для граждан России может быть воспринято как конфронтационный шаг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru