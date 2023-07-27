Власти Сочи закрыли пляжи из-за шторма
Администрация Сочи ввела запрет на купание в Черном море в связи со штормом и риском образования смерчей. Об этом говорится в Telegram-канале городского департамента курортов, туризма и потребительской сферы.
Запрет действует со второй половины ночи 28 июля и до конца чуток 29 июля. Власти сообщили о риске образования смерчей на участке Магри - Веселое.
«Пляжные территории закрыты, купание ограничено», - заявили в администрации.
Службы Сочи перевели на усиленный режим. Спасатели призвали местных жителей и туристов воздержаться от отдыха у воды.
Ранее в Краснодарском крае после непогоды пропали пять человек. Водой залило 650 дворов Туапсинского района, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru