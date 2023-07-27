Власти Сочи закрыли пляжи из-за шторма

Администрация Сочи ввела запрет на купание в Черном море в связи со штормом и риском образования смерчей. Об этом говорится в Telegram-канале городского департамента курортов, туризма и потребительской сферы.

В Сочи отдыхают около 191 тысячи туристов

Запрет действует со второй половины ночи 28 июля и до конца чуток 29 июля. Власти сообщили о риске образования смерчей на участке Магри - Веселое.

«Пляжные территории закрыты, купание ограничено», - заявили в администрации.

Службы Сочи перевели на усиленный режим. Спасатели призвали местных жителей и туристов воздержаться от отдыха у воды.

Ранее в Краснодарском крае после непогоды пропали пять человек. Водой залило 650 дворов Туапсинского района, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
ТЕГИ:ПляжиШтормКраснодарский КрайСочи

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