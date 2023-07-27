Власти Сочи закрыли пляжи из-за шторма

Запрет действует со второй половины ночи 28 июля и до конца чуток 29 июля. Власти сообщили о риске образования смерчей на участке Магри - Веселое.

«Пляжные территории закрыты, купание ограничено», - заявили в администрации.

Службы Сочи перевели на усиленный режим. Спасатели призвали местных жителей и туристов воздержаться от отдыха у воды.



Ранее в Краснодарском крае после непогоды пропали пять человек. Водой залило 650 дворов Туапсинского района, передает «Радиоточка НСН».

