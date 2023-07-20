В Сочи отдыхают около 191 тысячи туристов
На сегодняшний день в Сочи отдыхают порядка 191 тысячи туристов, сообщили в пресс-службе мэрии города-курорта.
Замглавы Сочи Олег Бурлев отметил, что средняя загрузка коллективных средств размещения составляет 88,4%, а в горном кластере - 74%.
Уточняется, что авиа пассажиропоток вырос на 7%, а на 10% больше туристов приехали на поездах по сравнению с прошлой неделей. В мэрии Сочи добавили, что через автомобильный пост Магри в город приехали больше 63 тысяч машин.
Ранее стало известно, что средняя стоимость тура по России в этом году составляет 46 тысяч рублей, что выше прошлогодних цен на 10%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стратегические бомбардировщики США провели учения над Эстонией
- В Сочи отдыхают около 191 тысячи туристов
- Посол Антонов: РФ не готовит диверсий против гражданских судов в Черном море
- Совбез ООН обсудит последствия прекращения зерновой сделки
- Песков заступился за Исинбаеву
- СМИ: карты UnionPay от «Тинькофф» перестанут работать за границей
- Мужчину, который пытался поджечь Мавзолей, арестовали на два месяца
- СМИ: 72-летнего поляка задержали в 7 км от российской границы
- Песков назвал «верхом маразма» санкции против лагеря «Артек»
- Боррель: прекращение зерновой сделки ставит под угрозу навигацию в Черном море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru