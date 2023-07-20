В Сочи отдыхают около 191 тысячи туристов

Замглавы Сочи Олег Бурлев отметил, что средняя загрузка коллективных средств размещения составляет 88,4%, а в горном кластере - 74%.

Уточняется, что авиа пассажиропоток вырос на 7%, а на 10% больше туристов приехали на поездах по сравнению с прошлой неделей. В мэрии Сочи добавили, что через автомобильный пост Магри в город приехали больше 63 тысяч машин.

Ранее стало известно, что средняя стоимость тура по России в этом году составляет 46 тысяч рублей, что выше прошлогодних цен на 10%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

