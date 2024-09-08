Власти Сочи опровергли информацию о нахождении морской мины на пляже

В мэрии прокомментировали видео из социальных сетей. На них мужчины вытаскивают из моря похожий на мину круглый предмет.

Администрация отметила, что информация о нахождении боеприпаса на пляже не подтвердилась. Локализация на видео не соответствует облику сочинского побережья, заявили в мэрии.

Ранее в Сочи из-за сильного ливня затопили микрорайон Хоста, передает «Радиоточка НСН».

