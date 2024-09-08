Власти Сочи опровергли информацию о нахождении морской мины на пляже
8 сентября 202414:40
Информация об обнаружении на пляже в Сочи морской мины не подтвердилась, пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию курортного города.
В мэрии прокомментировали видео из социальных сетей. На них мужчины вытаскивают из моря похожий на мину круглый предмет.
Администрация отметила, что информация о нахождении боеприпаса на пляже не подтвердилась. Локализация на видео не соответствует облику сочинского побережья, заявили в мэрии.
Ранее в Сочи из-за сильного ливня затопили микрорайон Хоста, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru