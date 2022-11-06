Власти Севастополя сообщили, что выброшенных в море дельфинов не удалось найти
Экспертам пока не удалось найти дельфинов, которых выбросили в море в Севастополе, сообщил в Telegram глава города Михаил Развожаев.
По его словам, специалисты, сотрудники правоохранительных органов и волонтеры продолжают вести наблюдение на берегах севастопольских бухт. Кроме того, жители сообщают полицейским, если видят дельфинов в море. Развожаев отметил, что поиски афалин необходимо продолжить.
По словам научных сотрудников, первые дни у дельфинов будут самыми сложными для адаптации, поэтому есть шанс заметить их в открытом море.
Проблем с питанием и адаптацией у выпущенных в море дельфинов не будет, но угрозу им может нести человек, заявил научный руководитель экологических и природоохранных проектов и международных программ, «Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН» Вячеслав Рожнов в беседе с НСН.
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