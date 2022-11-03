В Севастополе владелец дельфинария выбросил прирученных дельфинов в море

«Вижу в соцсетях вопиющий случай — владелец дельфинария в парке Победы выкинул в море питомцев. Жаль, нельзя так же поступить с ним. Возможно, ледяная вода остудила бы его "пыл"… Животных, не приученных к природе, попытаемся спасти, а монстра, зарабатывающего на них, желательно бы самого отправить за решетку», — написал глава города в своем Telegram-канале.

Развожаев подчеркнул, что на месте происшествия работают полиция и Севприроднадзор, пишет RT.

Ранее стало известно, что в Севастополе владелец дельфинария выпустил четырех дельфинов в открытое море. По словам местных жителей, предприниматель решил избавиться от переставших приносить доход животных. Дельфины провели около 10 лет в неволе и не выживут в естественной среде обитания, отмечает телеканал «360». Планируется, что животных разыщет в море работавшая с ними дрессировщица, затем дельфинов перевезут в дельфинарий Коктебеля.

