В Севастополе владелец дельфинария выбросил прирученных дельфинов в море
Владелец дельфинария в Севастополе выбросил дельфинов в море, местные власти попытаются спасти животных. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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«Вижу в соцсетях вопиющий случай — владелец дельфинария в парке Победы выкинул в море питомцев. Жаль, нельзя так же поступить с ним. Возможно, ледяная вода остудила бы его "пыл"… Животных, не приученных к природе, попытаемся спасти, а монстра, зарабатывающего на них, желательно бы самого отправить за решетку», — написал глава города в своем Telegram-канале.
Развожаев подчеркнул, что на месте происшествия работают полиция и Севприроднадзор, пишет RT.
Ранее стало известно, что в Севастополе владелец дельфинария выпустил четырех дельфинов в открытое море. По словам местных жителей, предприниматель решил избавиться от переставших приносить доход животных. Дельфины провели около 10 лет в неволе и не выживут в естественной среде обитания, отмечает телеканал «360». Планируется, что животных разыщет в море работавшая с ними дрессировщица, затем дельфинов перевезут в дельфинарий Коктебеля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru