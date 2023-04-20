Власти Севастополя отменили первомайскую демонстрацию
20 апреля 202317:43
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале заявил, что праздничное первомайское шествие в городе проводиться не будет.
«На следующей неделе определимся с программой праздничных мероприятий и расскажем жителям города», - написал он.
Ранее Развожаев заявил, что по решению Минобороны РФ военный парад 9 мая в городе проводить не будут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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20 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru