Власти Севастополя отменили первомайскую демонстрацию

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале заявил, что праздничное первомайское шествие в городе проводиться не будет.

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«На следующей неделе определимся с программой праздничных мероприятий и расскажем жителям города», - написал он.

Ранее Развожаев заявил, что по решению Минобороны РФ военный парад 9 мая в городе проводить не будут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: sev.gov.ru
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