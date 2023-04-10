Песков: региональные власти сами примут решение о проведении парадов 9 мая

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что принимать решение о проведении в регионах военных парадов 9 мая по случаю 78 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов должны местные власти.

Шойгу раскрыл детали парада Победы на Красной площади

Накануне власти Курской и Белгородской областей сообщили об отмене военных парадов 9 мая.

Однако на минувшей неделе администрация президента России официально объявила о проведении военного парада 9 мая на Красной площади.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил «Радиоточке НСН», что после убийства военкора Татарского власти Украины будут и дальше организовывать теракты на территории России.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:РегионыГубернаторДмитрий ПесковПарад Победы

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