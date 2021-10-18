Власти Санкт-Петербурга не исключили усиления ковидных ограничений
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России» заявил, что в городе могут быть усилены ограничения, связанные с коронавирусом.
По его словам, введённые в Северной столице ковидные ограничения могут стать более жёсткими, если продолжится рост заболеваемости COVID-19.
Ранее глава Минкультуры РФ Ольга Любимова заявила, что из-за неблагоприятной эпидемической обстановки было принято решение отменить IX Санкт-Петербургский международный культурный форум, который должен был пройти 11-13 ноября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru