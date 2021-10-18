Власти Санкт-Петербурга не исключили усиления ковидных ограничений

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России» заявил, что в городе могут быть усилены ограничения, связанные с коронавирусом.

По его словам, введённые в Северной столице ковидные ограничения могут стать более жёсткими, если продолжится рост заболеваемости COVID-19.

Ранее глава Минкультуры РФ Ольга Любимова заявила, что из-за неблагоприятной эпидемической обстановки было принято решение отменить IX Санкт-Петербургский международный культурный форум, который должен был пройти 11-13 ноября.