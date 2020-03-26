Власти РФ помогут рестораторам и владельцам коммерческой недвижимости

Правительство России распорядилось разработать меры по поддержке ресторанного бизнеса, а также владельцев коммерческой недвижимости в связи с ограничениями и кризисом, вызванными распространением коронавируса. Информация об этом размещена на сайте кабинета министров.

Поручение отдано профильным ведомствам. Кроме того, руководителям федеральных органов исполнительной власти отдано распоряжение отправить на удалённую работу максимально возможное число сотрудников, сообщает «Свободная пресса». При этом поручено обеспечить бесперебойную работу соответствующих властных структур.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил предстоящую неделю нерабочей в качестве меры профилактики, с сохранением заработной платы.

