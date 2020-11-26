Власти РФ не знают, как долго россиянам придется экономить из-за пандемии
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают, как долго продлится панедмия коронавируса, сообщает РИА ФАН.
Сколько продлится режим экономии, в котором живут многие россияне, российские власти так же не представляют. «Нет, такого понимания нет», - пояснил Песков.
Представитель Кремля отметил, что в настоящее время прикладываются максимальные усилия для производства вакцин и начала массовой вакцинации, что поможет «замедлить, а в перспективе и предотвратить дальнейшее распространение коронавируса».
Ранее Песков заявил, что Кремле признают сокращение доходов у определённых групп россиян и работают над минимизацией последствий кризиса, вызванного пандемией.
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