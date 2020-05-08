Власти разъяснили порядок восстановления рабочих цифровых пропусков

Сотрудники компаний, чьи данные в цифровых пропусках для продолжающих работу в столице, не прошли проверку, получат возможность заново получить разрешение. Для этого необходимо будет подтвердить свое место работы с помощью трудового договора или справки, выписанной работодателем. Об этом в эфире телеканала «Москва 24» рассказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Он уточнил, что пропуска для сотрудников тех организаций, которые не закрыты из-за эпидемии, оформляются в том же порядке, что и ране. Для этого надо зайти на портал nedoma.mos.ru и подтвердить продление. Для организаций, деятельность которых приостановлена, доступен специальный сервис на платформе i.moscow. Там необходимо внести ИНН организации, чтобы понять её статус.

В случае, если функционирование предприятия приостановлено, но требуется присутствие персонала для обеспечения бесперебойных процессов на объекте, руководство должно составить отдельный список таких сотрудников.

Работающие москвичи, чьи пропуска были аннулированы, смогут проверить причину и устранить несоответствие в данных в специальном разделе на IT-платформе Московского инновационного кластера. После онлайн-проверки данных возможны два дальнейших сценария:

1. Если пользователя нет в списке лиц, чей пропуск аннулирован по причине несоответствия данных с ФНС и ПФР, то после ввода ИНН работодателя система подскажет дальнейшие шаги;

2. Если выяснится, что данные ФНС и ПФР не подтверждают реальное трудоустройство пользователя в организации, работнику необходимо будет подтвердить свое место работы указанным на сайте способом.

Необходимую информацию можно также уточнить по телефонам горячей линии: Для физических лиц: +7 (495) 777-77-77 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: +7 (495) 539-36-82.

