Власти раскрыли тайны посылок с семенами из Китая жителям США

Министерство сельского хозяйства США выяснило, какие семена прибыли в сотнях посылок из Китая жителям страны. В китайских посылках прибыли семена розмарина, мяты, гибискуса, лаванды и розы, сообщает Business Insider.

По оценкам представителей Минсельхоза США, китайские семена не представляют опасности.

Жители четырех стран получили поcылки с неопознанными семенами из Китая

Власти США считают, что подобные рассылки сделаны недобросовестными владельцами интернет-магазинов, чтобы повысить рейтинг у покупателей.

Ранее сотни жителей разных американских штатов, а также Канады, Новой Зеландии и Великобритании получили странные посылки из Китая. Власти США и Великобритании начали собственное расследование и рекомендовали жителям не вскрывать пакеты и передать содержимое на экспертизу.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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