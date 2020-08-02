Власти раскрыли тайны посылок с семенами из Китая жителям США

Губернатор Подмосковья пообещал закрыть все свалки в регионе до конца года Научный центр "Вектор" планирует начать производить вакцину от коронавируса в ноябре Правительство упростило оформление пособий на детей от 3 до 7 лет Александр Кокорин подписал контракт с московским "Спартаком" Адвокат Михаила Ефремова заявил, что у него есть "козырь", который докажет невиновность актера