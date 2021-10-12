Власти Подмосковья ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг
Минздрав Московской области ввел обязательную вакцинацию от коронавируса для сотрудников сферы услуг, передает ТАСС.
Как сообщили в ведомстве, прививка необходима не менее 80% работников торговли, транспорта, общепита, персонала многофункциональных центров (МФЦ), салонов красоты и фитнес-клубов.
Сотрудники подмосковных организаций из этих категорий должны пройти вакцинацию до 10 декабря.
Между тем накануне в Московской области зарегистрировали 2184 новых случая заражения COVID-19, напоминает «Свободная пресса». С начала пандемии в регионе подтвердили 467 399 случаев заболевания, 404 515 человек выздоровели, 8 296 пациентов скончались.
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