Власти Подмосковья ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг

Минздрав Московской области ввел обязательную вакцинацию от коронавируса для сотрудников сферы услуг, передает ТАСС.

Как сообщили в ведомстве, прививка необходима не менее 80% работников торговли, транспорта, общепита, персонала многофункциональных центров (МФЦ), салонов красоты и фитнес-клубов.

Сотрудники подмосковных организаций из этих категорий должны пройти вакцинацию до 10 декабря.

Между тем накануне в Московской области зарегистрировали 2184 новых случая заражения COVID-19, напоминает «Свободная пресса». С начала пандемии в регионе подтвердили 467 399 случаев заболевания, 404 515 человек выздоровели, 8 296 пациентов скончались.

