Власти Петербурга заявили о дефиците школьных психологов

Школам Петербурга не хватает психологов для работы со сложными подростками. Об этом сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина.

Она отметила, что на сегодняшний день это является проблемой, а трагедия в Казани только подтверждает данный факт.

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Потехина вспомнила и трагедию в Керченском политехническом колледже в 2018 году, когда учеником была утроена стрельба и приведена в действие самодельная бомба.

По ее словам, одного специалиста на школу недостаточно, так как потребность в них будет только расти.

Вице-губернатор подчеркнула, что после ЧП в школах повышается режим контроля и охраны, но это всего лишь краткосрочная мера, заковать здание в броню все равно не получится.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПодросткиШколаПсихологи
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