Власти Петербурга отказались от новогоднего концерта на Дворцовой площади
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что власти города отказались от новогоднего концерта на Дворцовой площади в знак поддержки жителей Белгорода.
«За полдня я получил десятки сообщений от жителей с такой просьбой, и, уверен, что весь Петербург поддержит это решение», - написал Беглов в своем Telegram-канале.
При этом он заверил, что все запланированные в новогодние дни детские праздники состоятся.
Ранее власти Воронежской области отменили новогодние мероприятия из-за обстрела Белгорода. Губернатор Александр Гусев сообщил, что торжественное открытие елки на центральной площади Воронежа и концерт не состоятся.
Украинская армия 30 декабря нанесла удар по центру Белгорода. 24 человека погибли, 131 пострадал, напоминает «Радиоточка НСН».
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