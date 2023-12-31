Власти Петербурга отказались от новогоднего концерта на Дворцовой площади

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что власти города отказались от новогоднего концерта на Дворцовой площади в знак поддержки жителей Белгорода.

В Курске отключат подсветку административных зданий после трагедии в Белгороде

«За полдня я получил десятки сообщений от жителей с такой просьбой, и, уверен, что весь Петербург поддержит это решение», - написал Беглов в своем Telegram-канале.

При этом он заверил, что все запланированные в новогодние дни детские праздники состоятся.

Ранее власти Воронежской области отменили новогодние мероприятия из-за обстрела Белгорода. Губернатор Александр Гусев сообщил, что торжественное открытие елки на центральной площади Воронежа и концерт не состоятся.

Украинская армия 30 декабря нанесла удар по центру Белгорода. 24 человека погибли, 131 пострадал, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:Новый ГодБелгородСанкт-Петербург

Горячие новости

Все новости

партнеры