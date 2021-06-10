Власти Петербурга ограничат число зрителей культурных мероприятий

Правительство Санкт-Петербурга с 12 июня ограничит до трех тысяч число посетителей культурных и зрелищных мероприятий в помещениях.

«В связи с необходимостью обеспечить безопасность жителей и гостей города в условиях пандемии с 12 июня по 12 июля устанавливаются дополнительные требования к проведению культурных и зрелищных мероприятий», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Кроме того, организаторам культурных и зрелищных мероприятий на открытом воздухе необходимо будет обеспечить соблюдение требований специального регламента. Петербургский комитет по культуре утвердит документ до 11 июня.

Ранее власти Санкт-Петербурга допускали заполнение театров, кинотеатров и концертных залов на 75%. Для спортивных и физкультурных мероприятий количество зрителей могло составлять не более 75% от заполняемости площадки, но не более 25 тысяч человек.

