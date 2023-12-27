Власти Петербурга не исключают отмену салюта в новогоднюю ночь

После атаки на порт Феодосии один человек остаётся в больнице

Минобороны раскрыло точное число мобилизованных россиян

В ДЭГ на выборах президента смогут принять участие 38 миллионов человек

Аналитик Юшков рассказал, что после «полной» газификации к 2030 году газ будет не у всех

Песков попросил помиловать его и не спрашивать про «голую вечеринку» Ивлеевой