Власти Петербурга не исключают отмену салюта в новогоднюю ночь

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что городские власти хотят сделать новогодние гуляния более спокойными и семейными.

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По его словам, в настоящее время корректируются планы с целью создания праздника с большим количеством развлечений, направленными «на создание новогоднего настроения, в первую очередь, у детей».

«Это не значит, что она будет менее праздничной, она будет просто больше сфокусирована под те задачи, которые я… описал. Поэтому целесообразность проведения салюта как такового сейчас находится под вопросом», - указал Пиотровский.

Ранее в регионах России, которые граничат с Украиной введен временный запрет на торговлю пиротехническими изделиями, салютами и фейерверками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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