Власти Петербурга не исключают отмену салюта в новогоднюю ночь
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что городские власти хотят сделать новогодние гуляния более спокойными и семейными.
По его словам, в настоящее время корректируются планы с целью создания праздника с большим количеством развлечений, направленными «на создание новогоднего настроения, в первую очередь, у детей».
«Это не значит, что она будет менее праздничной, она будет просто больше сфокусирована под те задачи, которые я… описал. Поэтому целесообразность проведения салюта как такового сейчас находится под вопросом», - указал Пиотровский.
Ранее в регионах России, которые граничат с Украиной введен временный запрет на торговлю пиротехническими изделиями, салютами и фейерверками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru