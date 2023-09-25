Власти Пермского края планируют полностью запретить продажу вейпов
Власти Пермского края планируют полностью запретить продажу вейпов в регионе, об этом заявил губернатор Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.
По его словам, киоски по продаже вейпов ставят в самых людных местах, по дороге из школ, рядом с домами, что недопустимо. Он отметил, что депутатский корпус, вероятно, поддержит эту инициативу. В таком случае Пермский край станет первым российским регионом, который полностью запретит продажу вейпов.
В апреле депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, ужесточающий правила оборота вейпов и других устройств потребления никотинсодержащей продукции. Согласно документу, запрещается продажа несовершеннолетним подобных гаджетов, в том числе безникотиновых, а также жидкостей, содержащих ароматизаторы или добавки, усиливающие никотиновую зависимость. Также предусмотрен запрет на розничную торговлю вейпами и их составными частями, в том числе «путём развозной и разносной торговли», на их открытую выкладку и демонстрацию в магазинах, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru