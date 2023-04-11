«Будут курить коноплю!»: Вассерман объяснил «воздержание» на голосовании по вейпам

Падение употребления никотина влечет за собой переход на каннабинолы, рассказал НСН депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Депутат Госдумы, эрудит Анатолий Вассерман в интервью НСН объяснил, почему он решил воздержаться при голосовании по законопроекту о запрете продажи вейпов подросткам.

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Ранее Госдума приняла законопроект, запрещающий продавать вейпы и расходники к ним несовершеннолетним. Запрет распространяется и на безникотиновые системы. Анатолий Вассерман оказался единственным среди депутатов, кто воздержался на голосовании.

«Просто мне представляется, что некоторые формулировки этого закона могут быть использованы расширительно. А я против полного запрета потребления никотина просто потому, что вся мировая статистика указывает: падения употребления никотина во всем мире сопровождается повышением потребления каннабинола. То есть конопли и ее производных, что вряд ли полезно. Поэтому я не берусь в одиночку уточнить все формулировки, которые мне показались допускающими такую трактовку, но и поддержать их, естественно, не мог», - сказал Вассерман.

Ранее Эксперт Минздрава Маринэ Гаспарян в беседе с НСН рассказала о пагубном влиянии синтетического никотина, который содержится в жидкости для вейпов, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:МарихуанаВейпыАнатолий Вассерман

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