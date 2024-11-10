Власти отреагировали на розыгрыш с шапочками из фольги против НАТО
Министерство образования Воронежской области отреагировало на пранк, из-за которого в нескольких школах региона педагоги провели мастер-класс по изготовлению шапочек из фольги «для защиты от электромагнитных импульсов НАТО». Об этом сообщает РБК.
Чиновники заявили, что соответствующий инцидент произошел еще в июле текущего года. В министерстве утверждают, что разъяснили педагогам правила информационной безопасности. Также здесь похвалили учителей за патриотический настрой и креативный подход.
С другой стороны, добавили в региональном министерстве, власти разочаровало то, что учителя не смогли отличить реальную инициативу от неуместной шутки. Такую ситуацию в ведомстве связали с особым вниманием к безопасности граждан в регионе.
9 ноября гражданин Белоруссии Владислав Бохан в своих социальных сетях заявил, что разослал в школы Воронежской области распоряжение от лица чиновника местного отделения «Единой России».
В распоряжении шутник потребовал от педагогов изготовить шапочки из фольги для «демонстрации готовности к защите от облучения спутниками НАТО». По словам Бохана, на его розыгрыш попались семь школ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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