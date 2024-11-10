Власти отреагировали на розыгрыш с шапочками из фольги против НАТО

Министерство образования Воронежской области отреагировало на пранк, из-за которого в нескольких школах региона педагоги провели мастер-класс по изготовлению шапочек из фольги «для защиты от электромагнитных импульсов НАТО». Об этом сообщает РБК.

Чиновники заявили, что соответствующий инцидент произошел еще в июле текущего года. В министерстве утверждают, что разъяснили педагогам правила информационной безопасности. Также здесь похвалили учителей за патриотический настрой и креативный подход.