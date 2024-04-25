Пранкер Вован заявил, что не шутит о личной жизни, национальностях и религии

Российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) перечислил табу в своей работе. Об этом Кузнецов рассказал в беседе с NEWS.ru на мероприятии в честь дня рождения блогера Жени Искандаровой.

По словам пранкера, в его работе не так много юмора, и в розыгрышах есть ограничения — «наши личные субъективные истории».

«Мы не интересуемся личной жизнью человека, не вмешиваемся в тему национальных историй и религий», — подчеркнул Кузнецов.

Ранее пранкер рассказал, что глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька невольно помог в организации розыгрыша Вована и его коллеги Лексуса (Алексея Столярова) с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, пишет RT. По словам Кузнецова, руководитель WADA помог организовать контакт, «будучи уверенным в нашей лояльности».

