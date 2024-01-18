Власти отменили проведение крещенских купаний в Белгороде

Власти Белгорода не будут проводить крещенские купания на территории города в связи с оперативной обстановкой. Об этом сообщил глава регионального управления МЧС Сергей Потапов.

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«Принято решение, что город Белгород полностью отказывается от организации данных мероприятий», — цитирует Потапова РИА Новости.

При этом в целом в Белгородской области оборудуют 89 мест для крещенских купаний. Мероприятия, как и годом ранее, не будут проводиться в приграничных районах. Потапов призвал жителей региона с пониманием отнестись к принятым мерам безопасности.

Между тем в МЧС сообщили, что на территории страны организуют более 3,1 тысячи мест для проведения крещенских купаний, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
ТЕГИ:МЧСКрещениеБелгород

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