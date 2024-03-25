Поликлинику центра имени Пирогова в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

Пациенты и персонал консультативно-диагностического центра «Измайловский», который относится к центру имени Пирогова, были эвакуированы из-за угрозы минирования. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил директор центра Олег Карпов.

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По его словам, всего из здания вывели около 700 человек.

«Эвакуация произведена, пациенты и персонал отведены на безопасное расстояние. Работают кинологи, спецслужбы», - указал Карпов.

Ранее в Невском районе Санкт-Петербурга провели эвакуацию в торгово-развлекательном комплексе «Лондон Молл», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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