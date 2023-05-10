Власти объяснили громкие звуки в центре Севастополя
Глава Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале назвал причину громких звуков в центре города.
«Громкие звуки в центре города - это тренировки нашего Черноморского флота», - написал Развожаев.
По его словам, для отработки противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) используются разные системы вооружения. На этот раз задействованы более мощные, уточнил он.
«В городе все спокойно», - подчеркнул Развожаев.
Губернатор Севастополя 7 мая сообщил об отражении атаки беспилотников украинской армии. Глава города рассказал, что для уничтожения дронов задействовали силы противовоздушной обороны и подразделения радиоэлектронной борьбы, передает «Радиоточка НСН».
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