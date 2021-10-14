Власти направили 270 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет
С начала года российские власти выделили уже 270 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, дополнительно будет выделено еще более 28 миллиардов на выплаты семья с детьми от трех до семи лет и 6 миллиардов многодетным семьям.
Ранее стало известно, что около 41,5 триллиона рублей будет направлено на социальную поддержку граждан в ближайшие три года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва.
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