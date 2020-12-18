Власти Москвы уточнили, что все кафе будут закрываться в 23:00

Столичные кафе и рестораны в период распространения коронавируса должны закрываться в 23:00. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка.

Ранее в СМИ появилась информация, что посетители смогут до полуночи находиться в столичных заведениях общепита.

По словам главы департамента торговли и услуг, по указу мэра города Сергея Собянина все кафе и рестораны обязаны закрываться в 23:00, и гости должны покинуть заведения до указанного времени.

Ранее столичные власти запретили обслуживание посетителей ресторанов, кафе, баров, ночных клубов, караоке и других развлекательных заведений с 23:00 до 6 часов утра. Запрет не коснётся торговли навынос и служб доставки. Кроме того, заведениям рекомендовано использовать систему check in для гостей и сотрудников.

