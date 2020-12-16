Власти Москвы усилили контроль за масочным режимом
Столичные власти усилили контроль за соблюдением масочного режима в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков в эфире телеканала «Россия 24».
По словам руководителя Главконтроля, в столице внимательно следят за использованием защитных масок посетителями торговых центров. Кроме того, власти контролируют режим работы развлекательных заведений и общепита.
Как отметил Данчиков, усиленные меры контроля сохранятся и в дни новогодних праздников.
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