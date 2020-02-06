Власти Москвы совместно с ГУВД выявили нарушения оборота онкопрепаратов

Столичные власти совместно с сотрудниками полицией пресекли нарушения в обороте онкопрепаратов. Об этом на своем персональном сайте написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что по подозрению в фальсификации медицинской документации и нарушении правил оборота бесплатных онкологических препаратов был задержан ряд сотрудников медицинских учреждений. Помимо этого, Собянин подчеркнул, что в течение нескольких последних лет проводится системная работа по наведению порядка с обеспечением бесплатными лекарствами льготных категорий москвичей. В первую очередь речь идет о тех, кто страдает онкологическими заболеваниями.

Также градоначальники подчеркнул, что в течение этого года завершится создание специальной информационной системы – она обеспечит поименный и посерийный учет движения и списания всех дорогих лекарств, в том числе и онкологических препаратов. Вся информация о движении лекарств будет доступна лечащему врачу и контролирующим органам.