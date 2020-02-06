Власти Москвы совместно с ГУВД выявили нарушения оборота онкопрепаратов
Столичные власти совместно с сотрудниками полицией пресекли нарушения в обороте онкопрепаратов. Об этом на своем персональном сайте написал мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник подчеркнул, что по подозрению в фальсификации медицинской документации и нарушении правил оборота бесплатных онкологических препаратов был задержан ряд сотрудников медицинских учреждений. Помимо этого, Собянин подчеркнул, что в течение нескольких последних лет проводится системная работа по наведению порядка с обеспечением бесплатными лекарствами льготных категорий москвичей. В первую очередь речь идет о тех, кто страдает онкологическими заболеваниями.
Также градоначальники подчеркнул, что в течение этого года завершится создание специальной информационной системы – она обеспечит поименный и посерийный учет движения и списания всех дорогих лекарств, в том числе и онкологических препаратов. Вся информация о движении лекарств будет доступна лечащему врачу и контролирующим органам.
Ранее НСН писала, что один из корпусов Боткинской больницы трансформируют под амбулаторное онкологическое отделение, которое откроется в течение 2-х лет. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По её словам, создание амбулаторного онкоотделения в больнице позволит оказывать полный цикл помощи людям с онкологией. Чиновница отметила, что ремонт и ввод в эксплуатацию здания займет около 1,5-2 лет.
Ракова также сообщила, что на территории Боткинской больницы появится новый корпус скорой помощи. Его строительство начнется весной текущего года и, как планируется, завершится в 2023 году.
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