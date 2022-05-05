Власти Москвы разрешили салюты на День Победы

Так, салют станет завершением праздничных мероприятий, которые запланированы в столице на 9 мая. В частности, салют запустят на ВДНХ и Лужниках.

Ранее в среду самолеты и вертолеты ВКС России провели тренировку воздушной части парада Победы над Красной площадью в Москве.

