Власти Москвы разрешили салюты на День Победы

Салюты в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне запустят в Москве с 36 площадок в 22:00. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Парады Победы пройдут в 28 российских городах

Так, салют станет завершением праздничных мероприятий, которые запланированы в столице на 9 мая. В частности, салют запустят на ВДНХ и Лужниках.

Ранее в среду самолеты и вертолеты ВКС России провели тренировку воздушной части парада Победы над Красной площадью в Москве.

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