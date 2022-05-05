Власти Москвы разрешили салюты на День Победы
5 мая 202215:48
Салюты в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне запустят в Москве с 36 площадок в 22:00. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Так, салют станет завершением праздничных мероприятий, которые запланированы в столице на 9 мая. В частности, салют запустят на ВДНХ и Лужниках.
Ранее в среду самолеты и вертолеты ВКС России провели тренировку воздушной части парада Победы над Красной площадью в Москве.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru