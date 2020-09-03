Власти Москвы разрешили проведение выставок и конгрессов с 4 сентября
Столичные власти разрешили с 4 сентября проводить в полном объеме выставке и конгрессы. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин, пишет Интерфакс.
Отмечается, что проведение этих мероприятий разрешается при условии соблюдения требований по профилактике распространения коронавируса, установленных Роспотребнадзором Москвы.
Проведение мероприятий из-за коронавируса в столице запретили 25 марта 2020 года по указу мэра.
Ранее сегодня сообщалось, что до 300 млрд рублей составили расходы городской казны на борьбу с распространением нового коронавируса и закупку требуемой техники. Такую цифру озвучил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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