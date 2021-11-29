Власти Москвы провели серию информационных встреч с трудовыми мигрантами

Департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы с 24 по 26 ноября было инициировано проведение таких мероприятий для иностранных работников с участием юристов, представителей институтов гражданского общества, адвокатского сообщества и духовенства. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

В материале отмечается, что основные задачи информационно-просветительских встреч – это информирование и консультирование иностранных граждан о порядке пребывания в России, решение актуальных проблем адаптации трудовых мигрантов, а также информирование о правах и обязанностях иностранцев, осуществляющих трудовую деятельность в Москве.