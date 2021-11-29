Власти Москвы провели серию информационных встреч с трудовыми мигрантами

Департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы с 24 по 26 ноября было инициировано проведение таких мероприятий для иностранных работников с участием юристов, представителей институтов гражданского общества, адвокатского сообщества и духовенства. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

В материале отмечается, что основные задачи информационно-просветительских встреч – это информирование и консультирование иностранных граждан о порядке пребывания в России, решение актуальных проблем адаптации трудовых мигрантов, а также информирование о правах и обязанностях иностранцев, осуществляющих трудовую деятельность в Москве.

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Встречи специалистов проходили в автобусах, следующих от метро «Лесопарковая» до Многофункционального миграционного центра. Так, участникам за время поездки рассказали об основных законах, которые действуют в Москве и в России, традициях и обычаях, а также о необходимых документах для осуществления трудовой деятельности в стране.

Кроме того, отдельно были обсуждены вопросы порядка пребывания в России и недопущения конфликтов, в том числе на этнической почве. Внимание было уделено и изменениям законодательства по вопросам миграции, а также ответственности за правонарушения, в том числе предусматривающие выдворение из страны.

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ФОТО: Московский Миграционный Центр
ТЕГИ:МигрантыМосква
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