Собянин призвал сократить число мигрантов среди районных коммунальщиков
Число мигрантов среди дворников и других работников районных коммунальных служб в Москве необходимо сокращать. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью РИА Новости.
Как отметил градоначальник, на крупных столичных коммунальных предприятиях мигрантов практически нет, пишет Ura.ru.
«Они остались на уровне наших жилищных ГБУ-шек (государственных бюджетных учреждений - НСН), где много дворницкого труда, такого чернового и низкооплачиваемого. Но и там, мне кажется, есть резерв, куда подвигаться», — рассказал Собянин.
Ранее Собянин поручил сократить количество трудовых мигрантов на строительных площадках Москвы, где возводятся дома по программе реновации, пишет RT.
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