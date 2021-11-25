Собянин призвал сократить число мигрантов среди районных коммунальщиков

Число мигрантов среди дворников и других работников районных коммунальных служб в Москве необходимо сокращать. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью РИА Новости.

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Как отметил градоначальник, на крупных столичных коммунальных предприятиях мигрантов практически нет, пишет Ura.ru.

«Они остались на уровне наших жилищных ГБУ-шек (государственных бюджетных учреждений - НСН), где много дворницкого труда, такого чернового и низкооплачиваемого. Но и там, мне кажется, есть резерв, куда подвигаться», — рассказал Собянин.

Ранее Собянин поручил сократить количество трудовых мигрантов на строительных площадках Москвы, где возводятся дома по программе реновации, пишет RT.

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ФОТО: АГН Москва
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