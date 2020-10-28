Власти Москвы продлили самоизоляцию для пожилых до 29 ноября

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил домашний режим для пожилых людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, до 29 ноября. Соответствующий указ размещён на сайте градоначальника.

Собянин отметил, что вероятность осложнений и смерти от коронавируса в этих группах особенно велика - 78% умерших от COVID-19 в Москве именно люди от 65 лет и старше. Поэтому власти обязаны сделать всё, чтобы уберечь их от заражения.

По словам мэра, принятые меры помогают стабилизировать ситуацию и необходимости вводить новые ограничения сегодня нет. При этом Собянин добавил, что и смягчать действующие ограничения пока не следует, так как это может привести к дестабилизации ситуации.

По данным оперштаба на 28 октября, с начала пандемии в Москве выявлено 409 022 случая коронавируса, в том числе 3 670 - за последние сутки. Выздоровели 300 051 человек, 6 578 пациентов умерли.