Власти Москвы продают места в паркинге в районе Лефортово
В многоуровневом паркинге в районе Лефортово на городские торги выставлено 88 машино-мест. Стоянка находится по адресу: 2-й Кабельный проезд, дом 11. Об этом сообщил глава Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков. Он уточнил, что площадь мест варьируется от 15 до 20 квадратных метров.
«Лоты реализуют без объявления цены: участники при направлении заявок сами будут указывать, за сколько готовы приобрести объект. Победителями станут претенденты, предложившие наиболее выгодную стоимость. Заявочные кампании завершатся в период с 23 ноября по 7 декабря. Победителей определят в период с 27 ноября по 11 декабря», – рассказал Щербаков.
Уточняется, что расположение паркинга обеспечивает удобный выезд на шоссе Энтузиастов. Рядом есть автосервисы, АЗС, мойки, пункты техосмотра и шиномонтажа.
Столица регулярно выставляет на торги различное имущество, а витриной этих объектов выступает Инвестиционный портал Москвы. Вся необходимая информация о лотах публикуется в разделе «Имущество от города». Для участия в торгах понадобится регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись. При этом вся процедура от момента публикации лота до подписания договора проходит онлайн.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кремль впервые отреагировал на беспорядки в Махачкале
- Группа «ЧАЙФ» выпустила симфонический альбом
- Пять человек пострадали при пожаре на АЗС в Химках
- В Эстонии ввели систему продовольственных карточек для малоимущих
- Мать похищенной членами ХАМАС немки Шани Лук заявила о гибели девушки
- СМИ: Армия Израиля применила токсичный газ при попытке проникнуть в сектор Газа
- Посол: Израиль не рассматривает вариант прекращения боевых действий
- «Ведомости»: «Газпром» может купить долю в Aurus
- Три украинских дрона-камикадзе посадили с помощью РЭБ в Курской области
- Франция депортирует 39 россиян, подозреваемых в приверженности радикальному исламу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru