Власти Москвы планируют изучить ночную клубную жизнь столицы

Столичный департамент культуры планирует заняться изучением ночную клубную жизнь мегаполиса. Как пишет АГН «Москва», об этом в ходе «Московского урбанистического форума – 2019» заявил первый замруководителя столичного департамента культуры Сергей Перов.

Он подчеркнул, что современный мировой мегаполис не может жить только днем, активность его жителей продолжается и ночью. Именно поэтому власти хотели бы понимать, как развивается эта «часть жизни» столицы и над чем нужно работать, чтобы она была полнее и интереснее.

При этом Сергей Петров напомнил, что в Москве уже есть ночные мероприятия, которые стали традиционными и ежегодными. Он упомянул «Библионочь», «Ночь театров», «Ночь в музее», а также «Ночь искусств» и «Ночь кино».

В конце мая НСН писала, что свыше 21 тысячи гостей и жителей Московской области стали участниками акции «Ночь музеев», которая прошла в музеях региона, сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Минкультуры области.

«Ночь музеев» - это единственное время в году, когда культурные учреждения по всей стране работают в вечернее и ночное время.

Основными темами этого года стал Год театра, юбилей таблицы Менделеева, 220-летний и 210-летний юбилеи Пушкина и Гоголя.

