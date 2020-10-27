Власти Москвы отказались закрывать ночные клубы

Власти Москвы не будут закрывать ночные клубы, пишет ТАСС.

Роспотребнадзор ввел с 28 октября обязательный масочный режим в стране. Ведомство также рекомендовало закрыть во всех регионах России ночные клубы и рестораны или ограничить их работу с 23:00 до 6:00. Решение об этом будут принимать власти регионов.

"В Москве приняты меры по цифровому контролю за посещением ресторанов и клубов, работающих в позднее время. Данная мера обеспечивает оперативный контроль и эпидрасследования в случае заболевания посетителей", - передает агентство слова глава пресс-службы мэра и правительства столицы Гульнары Пеньковой.