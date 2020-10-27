Власти Москвы отказались закрывать ночные клубы

Власти Москвы не будут закрывать ночные клубы, пишет ТАСС.

Роспотребнадзор ввел с 28 октября обязательный масочный режим в стране. Ведомство также рекомендовало закрыть во всех регионах России ночные клубы и рестораны или ограничить их работу с 23:00 до 6:00. Решение об этом будут принимать власти регионов.

"В Москве приняты меры по цифровому контролю за посещением ресторанов и клубов, работающих в позднее время. Данная мера обеспечивает оперативный контроль и эпидрасследования в случае заболевания посетителей", - передает агентство слова глава пресс-службы мэра и правительства столицы Гульнары Пеньковой.

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В этой связи власти города не видят необходимости закрывать какие-либо сектора экономики.

В России за сутки выявлено 16 550 новых заболеваний коронавирусом. Днем раньше был зафиксирован максимум выявленных новых случаев заражения с начала пандемии - 17 347 человек. Всего с начала пандемии выявлено 1 547 774 случаев, выздоровело 1 158 940, умерло 26 589 человек, из них за последние сутки – 320.

В Москве выявлено 4312 новых случае коронавируса, в Петербурге – 721, в Подмосковье – 496.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РесторанКоронавирусМосква
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