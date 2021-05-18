Госдума запретила в России звуковую рекламу на улицах
Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем, окончательном чтении закон о защите граждан от негативного влияния рекламы из громкоговорителей, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Принятые поправки в федеральный закон «О рекламе» запрещают транслировать звуковую рекламу с использованием звукотехнического оборудования, расположенного на крышах и стенах зданий.
В Госдуме добавили, что поправки должны вступить в силу через 90 дней после официального опубликования закона.
Авторами инициативы являются депутаты от фракции ЛДПР, которые внесли законопроект в Госдуму в феврале текущего года, сообщает RT. По их мнению, звуковая реклама на улицах с использованием громкоговорителей негативно влияет на здоровье и качество жизни россиян.
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