Госдума запретила в России звуковую рекламу на улицах

Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем, окончательном чтении закон о защите граждан от негативного влияния рекламы из громкоговорителей, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Принятые поправки в федеральный закон «О рекламе» запрещают транслировать звуковую рекламу с использованием звукотехнического оборудования, расположенного на крышах и стенах зданий.

В Госдуме добавили, что поправки должны вступить в силу через 90 дней после официального опубликования закона.

Авторами инициативы являются депутаты от фракции ЛДПР, которые внесли законопроект в Госдуму в феврале текущего года, сообщает RT. По их мнению, звуковая реклама на улицах с использованием громкоговорителей негативно влияет на здоровье и качество жизни россиян.

