Оренбургские депутаты предложили усыплять агрессивных бездомных собак

Предлагается усыплять только агрессивных бездомных собак. Также умерщвлению будет подлежать пойманная собака, которая не найдет своего хозяина в течение 30 дней.

Запрет на усыпление действует в России с 2020 года.

Ранее ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц в разговоре с НСН призвал не геройствовать при встрече с дикими собаками, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

