Оренбургские депутаты предложили усыплять агрессивных бездомных собак
Депутаты парламента Оренбургской области направили в Госдуму инициативу об усыплении агрессивных бездомных собак. Об этом сообщает РИА Новости.
Предлагается усыплять только агрессивных бездомных собак. Также умерщвлению будет подлежать пойманная собака, которая не найдет своего хозяина в течение 30 дней.
Запрет на усыпление действует в России с 2020 года.
Ранее ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц в разговоре с НСН призвал не геройствовать при встрече с дикими собаками, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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