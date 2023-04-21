Оренбургские депутаты предложили усыплять агрессивных бездомных собак

Депутаты парламента Оренбургской области направили в Госдуму инициативу об усыплении агрессивных бездомных собак. Об этом сообщает РИА Новости.

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Предлагается усыплять только агрессивных бездомных собак. Также умерщвлению будет подлежать пойманная собака, которая не найдет своего хозяина в течение 30 дней.

Запрет на усыпление действует в России с 2020 года.

Ранее ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц в разговоре с НСН призвал не геройствовать при встрече с дикими собаками, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Бездомные ЖивотныеСобаки

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