Власти Москвы опровергли увольнение врачей онкологической больницы

В департаменте здравоохранения Москвы опровергли публикации в СМИ о том, что главврач онкологической больницы № 1 якобы вынуждает сотрудников уволиться при помощи бойцов Росгвардии.

Как заявили в департаменте, присутствие сотрудников правоохранительных органов в больнице связано с тем, что охранник клиники по чьей-то просьбе нажал тревожную кнопку, не оповестив при этом руководство.

При этом главный врач, увидев бойцов Росгвардии, прояснил ситуацию и попросил силовиков покинуть медучреждение.

В департаменте добавили, что здание больницы закрывается на ремонт, в связи с чем врачам предложили вакансии в других столичных больницах, пишут «Известия».

